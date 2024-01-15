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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum’da yaşanan su sorunlarının ortadan kaldırılması için hazırladığı eylem planı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bodrum’da ki su miktarının nüfusa oranla çok yetersiz olduğu ve bunun ortadan kaldırılması için uygulanacak projelerin detayları paylaşıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından uzun zamandır devam eden Bodrum’un içme suyu sorunu çözüm çalışmaları kapsamında hazırlanan eylem plan çalışmalarının detayları ortaya çıkıyor.

Yapılan hazırlıklara göre Bodrum’un su eksiği hesaplanarak Yarımada’ya 2054 yılına kadar yetecek miktarda içme suyu sağlanması amaçlanıyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Bodrum’da yapılan araştırmalara göre Yarımada’nın mevcut suyunun 332 bin 640 kişiye yetebileceği ancak yılın yaklaşık 6 ayında bu bölgede nüfusun 700 bin ila 1 Milyon kişi dolaylarında olduğu ortaya konuldu. Bölgede yapılan araştırmalara göre 2017 yılında 164 bin 158 olan yerleşik Bodrum nüfusu 2022 yılında 192 bin 964’eulaştı. Türkiye genelinde yüzde 3,8 olan nüfus artış oranı Bodrum’da ise yüzde 17,55 olarak tespit edildi. Bu nüfus artışına oranla ise 2017 yılında Bodrum’da 13,18 Milyon m3 su kullanılırken 2022 yılında ise bu rakam 17,15 milyon m3 su kullanıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 5 yıldaki tüketim artış ortalaması Bodrum’da her yıl 914 bin m3 artıyor.

Nüfusa bağlı su kullanımının sürekli artmasının yanı sıra Bodrum’da ki suyu yetersiz olması da dikkat çekiyor. Bodrum’da 2023 yılında yapılan hesaplamalara göre 44,42 milyon m3 su ihtiyacı varken, Geyik, Mumcular Barajları ve yeraltı su kaynaklarından alınan su miktarı sadece 29,50 Milyon m3 olarak tespit edildi. Yapılan bu hesaplamalara göre ise Bodrum’da 14,92 Milyon m3 su açığı bulunuyor. Bunun yanı sıra İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen kuraklık barajların su seviyelerinin düşmesine yeraltı su kaynaklarının da çekilmesine sebep oluyor. Bu da yılın her günü Yarımada’ya aynı miktarda su verilmesini engelliyor.

Öte yandan 2011 yılında DSİ tarafından yapılan Bodrum ana içme suyu hatlarında meydana gelen aksaklıklar kentin susuzluk yaşamasında önemli bir rol oynuyor.

Hatalı boru kullanıldığı bilirkişi tarafından tespit edilen hatlar bugüne kadar yaklaşık 3 bin defa patlarken bu hatların yeteri miktarda suyu taşıyamadığı ortaya çıktı. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan teknik incelemede boruların birçok noktada basınca dayanamadığı tespit edildi. Bu patlaklar önemli su kesintilerine neden oluyor.

Özellikle Geyik Barajı'nın Elektrik üretim A.Ş’den satın alınarak buradaki baraj suyunun tamamen Bodrum’a içme suyu olarak aktarılması projesi öne çıkıyor. Geyik Barajının kamu yararına kamulaştırılması çalışmalarına başlanırken MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hukuki ve resmi prosedürlerin hızlandırıldığı öğrenildi.