Muğla Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy Mahallesi’nde açılan çocuk kütüphanesine kitapdesteğinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle miniklerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayan desteklemelerine devam ediyor. Kavaklıdere’nin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde muhtarın girişimleri sonucunda açılan çocuk kütüphanesi miniklerin yeni yuvası haline geldi. Her gün büyük bir hevesle kütüphanenin yolunu tutan minikler burada kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.

Miniklerin kütüphane heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediyesi, miniklerden gelen talep doğrultusunda çocuk kütüphanesine okuma kitapları, test kitapları ve satranç takımı desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, çocuk kütüphanesine teslim ettiğiokuma kitapları ve test kitapları ileçocukların veöğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak okuma alışkanlığını yaygınlaştırılmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a desteği için teşekkür eden Kavaklıdere Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan, “Muhtar seçildikten sonra çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşünürken çocuk kütüphanesi açmaya karar verdik. Burası okuldeposu olarak kullanılıyordu. Daha sonra düzenlemeler yaparak kullanmaya başladık. Çocuklarda burayı çok sevdi. Çocuklar için sosyal aktivite oldu. Temmuz ayından beri kütüphanemiz açık. Sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ta bize destek verdi. Buraya gelen çocuklarımızı da ödül olarak Büyükşehir Belediye’mizin yarıyıl tatilinde düzenlediği Film Günlerine götürdük. Ahmet Başkanımız bütün çocuklara sınıflarına göre test ve hikaye kitapları hediye etti. Ahmet Başkanımıza desteği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aras: “Çocuklarımızı Aydınlık Bir Geleceğe Taşımak En Önemli Hedeflerimizden Biri”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kavaklıdere ilçemizin Ortaköy Mahallesi’nde açılan çocuk kütüphanesine destek vermek, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağı.Okuma kültürünü yaygınlaştırmak çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak ve geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her çocuğun kitaplara kolayca ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızı kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde 37 bin kitaba ev sahipliği yapıyoruz.

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olan İlber Ortaylı Hocamızda kitaplarını Muğla’ya bağışladı.

Tüm bu kültüre, sanata ve bilime yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızı Atatürk’ün yolunda aydınlık bir geleceğe taşımayı en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Çocuklarımız bizden okuma ve test kitabı talebinde bulundular ve bizde en kısa sürede eksiklerini tamamlamaya çalıştık.Çocuklarımızın bu kütüphanede geçireceği zamanların onların eğitimine, hayallerine ve yaşamlarına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Ayrıca depo olarak kullanılan bir alanı kütüphaneye çevirerek çocuklarımıza eğitim ışığı olan muhtarımız Filiz Tufan hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.