Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi Malatya’da vatandaşlara Ramazan kolisi dağıtmaya devam ediyor. Çadır ve konteynerde yaşayan depremzedelere bugüne kadar 1600 koli ramazan paketi dağıtılırken önümüzdeki hafta 2400 koli daha dağıtılacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi Malatya’davatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Malatya’da Ramazan kolisi dağıtımını sürdürürken, ekipler Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde koli dağıtımına devam edecek.

MALATYA’DA 4 BİN KOLİ DAĞITILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesi Malatya’da vatandaşlara ve esnafa destek sağlamak amacıyla Ramazan kolilerinin dağıtımına devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da çadır ve konteynerde yaşayan vatandaşlara bu güne kadar 1600 koli ramazan paketi ulaştırırken, önümüzdeki hafta 2400 kolinin dağıtımını gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Malatya’da toplam 4 bin koli dağıtımı yapacak. Ekipler ayrıca bölgede Ramazan ayının ardında da gıda başta olmak üzere farklı alanlarda desteğini sürdürecek.

GIDA KOLİLERİ MALATYA ESNAFINDAN ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi Malatya’da dağıtımına devam ettiği Ramazan kolilerinin tamamını Malatya esnafından satın alıyor. Böylelikle depremden etkilenen esnafa da destek sağlanmış oluyor. Ramazan kolileri içerisinde ayçiçek yağı, makarna, pilavlık pirinç, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, un, şeker, çay, tuz, salça, arpa şehriye, helva, zeytin, krem çikolata bulunuyor.