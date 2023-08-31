Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda öğrencilere beslenme, kırtasiye, kıyafet, konaklama ve çorba desteği vermeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti, çorba ikramı ve barınma yardımı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarından faydalanan il sınırları içerisinde ikamet etmekte olan ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okumakta olan çocuklarına yönelik olarak 2023 yılı içerisin de bugüne kadar 574 öğrenciye459 bin TL yardım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da sosyal yardımlarından yararlanmakta olup ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencisi olan hanelere sosyal yardımlara ek olarak beslenme desteği veriyor. Fahiş fiyat artışlarından en çok etkilenen dar gelirli ve muhtaç ailelerin öğrenci çocukları beslenme sorunu yaşamaması, ailenin sağlıklı ve bilinçli beslenme çantasını düzenli hazırlayabilmesi amacıyla beslenme desteğinde bulunuyor. Belediyem yanımda beslenmem sıramda projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde 603 aileye 2 milyon 833 bin 600 TL yardım gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yardımlarından faydalanan vatandaşların ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden çocuklarına sosyal yardımlara ek yardım olarak okul kıyafeti desteği vermeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenim günlerini kapsayacak şekilde hafta içi her gün sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Kötekli Mahallesi Kampus C Kapı girişinde ücretsiz olarak 16.500 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi.