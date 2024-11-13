Muğla Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarına yönelik sensör ve insülin pompası desteğini başlatıyor. Başkan Ahmet Aras “Tip 1 diyabetli çocuklarımızın sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak yaşam kalitelerini arttıracağız” dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tip 1 diyabetli çocuklarımızın sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak onların yaşam kalitesini artıracağız” diyerek projeyi duyurdu. Muğla’da ikamet eden Tip 1 diyabetli çocuklar için başlatılan bu destek ile sensör ve insülin pompası maliyetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Tip 1 diyabet hastalarının kan şekeri takibini kolaylaştıran diyabet sensörleri, her 5 dakikada bir kandaki glikoz seviyesini uyumlu akıllı cihazlara ileterek ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı oluyor. Sensörlerin sağladığı anlık veri takibi ile hipo ve hiperglisemi riski azalırken, özellikle gece saatlerinde kan şekeri düşüklüğüne bağlı endişeler de ortadan kalkıyor. Bu destek sayesinde aileler çocuklarının kan şekerini anlık olarak telefonlarından izleyebilecek, çocuklar ise okuldaki süreçlerinde de kan şekeri takibi konusunda sıkıntı yaşamayacaklar.

Şahin; “Maliyeti karşılayamayan yüzde 80’e yakın ailemiz Ahmet Başkan’ın desteği ile bu hizmetten faydalanabilecek”

Destek programı hakkında konuşan Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkürlerini ileterek şu açıklamalarda bulundu: “Sensörler sayesinde çocuklarımızın günde 10 kez parmak delmesi gerekmiyor. Bu cihazlar, anlık kan şekeri takibi sağlarken, aileler çocuklarının kan şekerini telefonları üzerinden sürekli izleyebilecek. Okula giden çocuklarımız için de şeker takibi artık sorun olmaktan çıkacak Sensörün maliyeti 5 bin TL’nin üzerinde; ayrıca bir insülin pompasının maliyeti 120 bin TL civarında. Muğla’da bu maliyeti karşılayamayan aile oranı yüzde 80 civarında. Ahmet Başkan’a bu hassasiyeti için teşekkür ederiz.”

Başkan Aras; “Geleceğimiz çocuklarımızın sağlığı ve yaşam kalitesi için yanlarındayız”

İnsülin Pompası ve sensör desteği kapsamında çocukların cihaz masraflarının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla'da yaşayan, Tip 1 diyabetli çocukların tedavi sürecinde sensör ve insülin pompalarının maliyetlerini karşılayarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde Tip 1 diyabetli çocuklar, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörler ve insülin pompalarına erişimleri kolaylaşacak. Artık çocukların sürekli kan şekeri ölçümleri için parmakları delinmek zorunda kalmayacak. Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.