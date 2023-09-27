Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan’da 96 üreticiye 675 bin TL değerinde kaba yem dağıtarak çiftçiye önemli destek sağladı.BURSA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde devam ettiği Kaba Yem Desteği projesi ile üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinde Kaba Yem Dağıtım programı düzenledi. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen kaba yem dağıtım programı ile 96 üreticiye 675 bin TL değerinde kaba yem desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi il genelinde 434 dekar arazide ürettiği 3 Milyon TL değerinde kaba yemleri 700 kooperatif ortağı üreticiye dağıtacak.

434 DEKAR ARAZİYE EKİM YAPILARAK ÜRETİCİYE DAĞITILDI

Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 434 dekar arazide yem bitkisi yetiştirdi. Yetiştirilen yem bitkisinin hasadını yapan Büyükşehir Belediyesi 125 bin adet ot balyası, 100 bin kg dane yem elde etti. Piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan kaba yem desteğinden hayvancılıkla uğraşan 700 kooperatif ortağı yararlanacak. Yatağan Madenler ilçesinde Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 40 bin 710 metrekare alanda üretilen 675 bin TL değerindeki 4 bin 500 balya kaba yem kooperatif ortağı üreticilere dağıtıldı.

BÜYÜKŞEHİR MİLAS’LI ÜRETİCİLERE 1 MİLYON 300 BİN TL DEĞERİN YEM DESTEĞİ YAPMIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesinin üreticilere olan desteği geçtiğimiz yıllardan bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Milas’ta 55 ton danelik yem ve 50 ton saman balyasını üreticilere dağıtılmıştı. Bu ürünlerin geçtiğimiz yıl maliyeti yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olurken 2 bin 150 hayvana kaba yem desteği yapılmıştı.