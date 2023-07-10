Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, İrlanda’da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Dünya ikincisi oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi milli okçusu Hazal Burun, İrlanda'nınLimerick kentinde gerçekleşen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hazal Burun, 1/16 turunda İtalyan Michelle Maria Bombarda’yı 144-128, 1/8 turunda Koreli Seungyeon Han’ı 142-140, Çeyrek finalde Hırvatistan sporcusu Lara Drobnjak’ı 142-139, yarı finalde Birleşik Krallık sporcusu HallieBoulton’u 145-138 eleyerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hazal Burun, altın madalya maçında ABD'li Sydney Sullenberger'e 140-138 mağlup olarak gümüş madalyada alarak Dünya ikincisi oldu.

BAŞKAN GÜRÜN: OKÇUMUZLA GURUR DUYUYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerinin devam ettiğini özellikle uluslararası turnuvalarda bu desteklerin büyük başarılara dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gürün başarılı sporcu Hazal Burun’u yürekten kutladığını söyleyerek, “Milli takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularımız başarıdan başarıya koşuyor.İrlanda'nınLimerick kentinde gerçekleşen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazanarak Dünya ikincisi olan Büyükşehir okçumuz Hazal Burun’la gurur duyuyoruz. Tüm gençlerimize güzel bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca sporcularımızın yetişmesinde önemli katkı sunan antrenör Ejder hocamızı da tebrik ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.