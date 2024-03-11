Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde daha önce hiç sinemaya gitmeyen kadınları sinema ile buluşturdu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart’ta hiç sinemaya gitmeyen kadınları sinema ile buluşturdu.

Menteşe, Milas, Köyceğiz ve Fethiye’de kahvaltı etkinliğinde buluşan kadınlar daha sonra birlikte sinemaya gittiler. Kırsal mahallelerde yaşayan ve daha önce hiç sinema deneyimi yaşamamış kadınlar keyifli vakit geçirdi.

İl genelinde 130 kadınla gerçekleşen etkinlikler sonrası kadınlara Yerkesik Kalkınma kooperatifinin üretmiş olduğu içeriğinde lavanta şampuanı, Lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta kesesi ve lavanta kremi bulunan paketler hediye edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kadınların doğuran, üreten, birleştiren toplumun temel taşı olduğunu söyledi ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için en büyük etkenin, yine kadınlar olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Türk kadını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizle hep baş tacı edildi. Bizleri dünyaya getiren, öğreten, birleştiren, evde kısıtlı imkanlarla tencerenin kaynamasını sağlayan hep kadınlarımızdır. Büyükşehir Belediyemizde de en önemli ve üst görevlerde hep kadınlarımız görev almaktadır. Biz kadınlarımıza, onların yeteneklerine, becerilerine çok güveniyoruz. Yeni nesilleri sevgi dili ile hoşgörüyle barış için yetiştirecek olan da hep kadınlarımızdır. Toplumsal barışın sağlanması da siz kadınlarımız sayesinde olacak. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 20 Mart’ta “Fark Yaratan Karyalı Kadınlar” 101. Yıl 101 sanatçı Görsel Sanatlar ve Şiir etkinliği düzenliyor. Prof.Dr. ŞadanGökovalı’nın İzinde Karya söyleşisi ve Şiir dinletisinde Hamdi Topçuoğlu, Sadettin Özbek, Nail Ongun, Mahmut Ünal, dinletide TURSANDER Başkanı piyanist Mustafa Köker vatandaşlarla buluşacak.