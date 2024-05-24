Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney Güney Kore’de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupasında 715 puanla Türkiye rekorunu egale etti.MUĞLA (İGFA) - Okçuluk Milli takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney, Güney Kore Yecheon'de yapılan Dünya Kupası ikinci ayağında 715 puan ile 4. sırada tamamlayarak Türkiye rekorunu egale etti.

Güney Kore’nin Yecheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda makaralı yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Milli sporcu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından EmiranHaney sıralama atışlarını 715 puanla 4. sırada tamamladı.

Emirhan Haney, bu atışıyla Evren Çağıran'a ait Türkiye rekorunu egale etti.Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun 702 puan ile 13, Ayşe Bera Süzer 697 puan ile 20, Begüm Yuva da 693 puan ile 23. sırada atışları bitirdi.Makaralı Yay Erkek Takımı 2134 puanla 2, Makaralı Yay Kadın Takımı 2092 puanla 5, Makaralı Yay Karışık Takımı ise 1417 puan ile 3. sırada atışları tamamladı.

Organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.