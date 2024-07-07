Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı U13 sporcuları Düzce’de Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada Defne Demir Türkiye Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı U13 sporcuları Düzce’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

13 sporcunun katıldığı şampiyonada Defne Demir, Büşra Madan ve Mina Deliktaş takım olarak U13 kategorisinde Türkiye İkincisi oldu.

U13 kategorisinde bireysel olarak da yarışan Defne Demir ise gösterdiği üstün başarıyla Türkiye Şampiyonu oldu.