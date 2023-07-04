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Okçuluk Milli Takımı Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunlarında Büyükşehir Belediyesi okçuları Emircan Haney ve Hazal Burun ile toplam 2 madalya kazandı.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, çeyrek finalde Finlandiya'dan SatuNisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.Yarı finalde Büyük Britanyalı EllaGibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan TanjaGellenthien'el karşılaştı.Rakibini 146-139 yenen Hazal Burun, bronz madalya elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Emircan Haney, makaralı yayda çeyrek finalde Fransız rakibi Nicolas Girard'ı 147-141 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Slovakya'dan JozefBosansky'la karşılaşan Emircan, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 147-145 mağlup oldu.Üçüncülük maçında milli sporcu, ev sahibi Polonya'dan LukaszPrzybylski'yle karşı karşıya geldi. Rakibini 149-146 yenen Haney, bronz madalya elde etti.

Okçuluk milli takımında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney ve Hazal Burun bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney ve Hazal Burun Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunlarında makaralı yayda bronz madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldular. MUĞLA (İGFA) - Polonya’nın Krakow kentinde Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda 3. Avrupa Oyunları düzenlendi.

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