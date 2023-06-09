Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile Kaba Yem Üretim Projesi için imzaları attı. Protokol kapsamında üreticilere 4500 yem balyası ücretsiz olarak dağıtılacak.MUĞLA (İGFA) - Tarıma ve kooperatiflere verdiği desteklerle Muğla’da üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Kaba Yem Üretim Projesi için S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41dekar tarım araziye çok yıllık yem bitkisi (yonca) dikimi yapılacak ve yılda 5 hasattan elde edilecek yaklaşık 4500 kaba yem balyası kooperatif üreticilerine ücretsiz dağıtılacak.

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçilerin zor günler geçirdiği bugünlerde Büyükşehir Belediyesi 96 üyesi olan S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile Kaba Yem Üretim Projesi için imzaları attı. 41 dekar arazide çok yıllık yem bitkisi(yonca) yetiştiriciliği yapılacak. Bu taşınmazda ayrıca doğru sulama esasları doğrultusunda vahşi sulamanın da önüne geçilerek sulama eğitimleri verilecek. Böylelikle bölgedeki kooperatifler aracılığı ile hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı çiftçilere kaba yem desteği sağlanacak. Yılda 5 kez hasat edilebilen yem bitkisi ile yaklaşık 4500 adet kaba yem balyasının elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yaklaşık 675 Bin TL değerinde kaba yem desteği verilmiş olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ile Kaba Yem Üretim Projesi imza töreninde konuşan kooperatif başkanı Erol Avcı tarım ve hayvancılıkta büyük desteğe ihtiyaçları olduğu dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin çok kıymetli olduğunu söyledi ve Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de protokol imza töreninde ülkelerin geleceğinin tarımda olduğunu, verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla’da üreten köylüye ve kooperatiflere desteklerinin her alanda devam edeceğini söyledi.

Başkan Gürün, üreticilerle birlikte çalışarak üretmeye devam edeceklerini ve Muğla’nın marka ürünlerini tüm vatandaşlarımıza sunacaklarını kaydetti.