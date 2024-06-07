Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer, Milas ve Yatağan ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere kooperatifler aracılığıyla destek olmak için başlatılan kaba yem üretim projesi devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi tarım arazilerinde kooperatifler aracılığıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek olmak için kaba yem üretimi gerçekleştiriyor.



Proje kapsamında, kooperatiflerle iş birliği yapılarak kaba yem üretim merkezleri oluşturuldu. 2022 yılından bu yana devam eden projede, toplamda 434 bin metrekarelik tarım arazisinde tritikale, yulaf, fiğ gibi tek yıllık ve yonca gibi çok yıllık yem bitkilerinin ekimleri gerçekleştirildi. Bu bitkilerin hasadı yapılarak elde edilen kaba yem, balya ve dane yem olarak kooperatif ortaklarına dağıtılıyor.Proje sayesinde, bölgedeki hayvancılık sektörüne yaklaşık 5 milyon TL değerinde kaba yem desteği yapılırken ayrıca üreticilerin maliyetlerini düşürerek ekonomik anlamda rahatlamalarınaimkan sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılmasıyla hayvancılığa önemli bir katkı sağlandı. Projenin devamında, yem bitkisi üretiminin daha da artırılması ve bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Projenin bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri olan yem maliyetlerini düşürmek için kaba yem desteği sağlıyoruz. Hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerin karşılaştığı mali zorlukları hafifletmek için çalışmalara devam edeceğiz. Amacımız, Muğla’da hayvancılığı daha güçlü bir hale getirerek, bölge ekonomisine katkı sağlamak.Yerel üreticilerimize destek olarak, hem onların maliyetlerini azaltıyoruz hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Muğla'daki hayvancılık sektörünü daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.