Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre bu yıl kullanılan içme suyu miktarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 25’lik bir artış gerçekleşti. Baraj doluluk oranlarında ciddi bir düşüş meydana gelirken su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Muğla’da kullanılan içme suyu miktarında ciddi bir artış yaşandı.

2022 yılının ilk 7 ayında İl genelinde 8 Milyon 484 Bin 667 m3 su kullanılırken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 Milyon 579 bin 650 bin metreküpe yükseldi.

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artmasındanbarajlarda olumsuz etkilendi.

Geçtiğimiz yılların bu dönemleri baz alındığında İl genelinde faaliyet gösteren barajlarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Özellikle yüzde 100 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor. 2020 yılı 1 Temmuz tarihinde yüzde 85 doluluk oranına sahip olan Geyik barajında şu an yüzde 29, yine 2020 yılı 1 Temmuz itibariyle yüzde 40 seviyesinde olan Mumcular barajı ise bugün itibariyle yüzde 27 doluluğa sahip.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına İl genelinde ciddi altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana 1 Milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dâhil edildi ve vatandaşlara sunuldu. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla İçme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri arttırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak siteme dahiledildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde artıma yapabilen sistemler kuruldu.

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ülkemizde de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. MUSKİ, suyun geri dönüşümü için gerekli yatırımları yapmaya devam ederken vatandaşlardan da tasarruf konusunu daha ciddiye almalarını istedi.