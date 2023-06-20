Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Güçbirliği kooperatifinin destekleriyle Köyceğiz’de üretilen çilekler Migros raflarındaki yerini aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları üreticilere kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros ile yapılan işbirliği protokolü sonrasında Köyceğiz Çövenni Yaylası’nda üretilen çilekler Migros raflarında yerini almaya başladı.

Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’nın ürünlerini daha önce yurt dışına satan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi şimdi de Türkiye’nin en büyük market zinciri ile yaptığı işbirliği protokolü ile marketlerde vatandaşla buluşmasını sağlıyor. Köyceğiz’in yaylalarında üretilen çilekler Migros raflarında vatandaşla buluşuyor. Çileğin yanı sıra Migros FirmasıGüçbirliği Kooperatifi’nden farklı ürünler içinde talepte bulundu ve Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifi hemen çalışmalarına başladı.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk çilek alımındaki emekleri için S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teşekkür ederken; “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirdiğimiz Güçbirliği Kooperatifimiz, hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yine Muğlalı üreticilerimizden temin ettiğimiz tahin ve çağla turşusunu 5 farklı ülkeye ihraç etmiştik. Muğlalı üreticilerimizin kazanması için yerel, ulusal, uluslararası görüşmelerimiz devam edecek. ” dedi.