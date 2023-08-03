Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz yüzeyinde temizlik yapmak ve acil durumlarda kullanılmak üzere hizmete aldığı tekneleri tanıttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerde yüzey temizliği yapabilmek ve acil durumlara müdahale edebilmek için envanterine eklediği 3 Acil Müdahale teknesini tanıttı. 2023 yılı değeri yaklaşık 28 Milyon TL olan 2 Acil Müdahale, 1 Çok Amaçlı Acil Müdahale teknesi Bodrum, Fethiye ve Marmaris limanlarında demirleyecek ve gerekli durumlarda tüm İl genelindeki olaylara müdahale edecek.

Fethiye Limanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, Muğla, Fethiye, Seydikemer Şoförler Odası başkanları, Fethiye, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Teknelerin tanıtım töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca teslim aldıkları Fethiye ile şu anki Fethiye arasında hizmet kalitesi, çevre ve altyapı yatırımları ile büyük fark olduğunu belirterek, Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün artan enflasyon, ekonomik sorunlara rağmen tüm imkânları ile Muğla’ya yatırım için çalıştıklarını söyledi ve envantere kazandırdıkları deniz araçlarının Muğla’nın mavi ve yeşilini korumak için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla olarak Akdeniz’e kıyısı olan 9 ülkeden fazla kıyı uzunluğuna sahibiz. Kıyı uzunluğumuz 1700 kilometrenin üstünde. Bu kadar güzel kıyılara sahip bir şehirde denizlerimize de büyük yatırımlar yapıyoruz. Çöp, atık toplama teknelerimiz yanında acil müdahale tekneleri de gerekliydi. Bu teknelerimiz Marmaris, Bodrum ve Fethiye limanlarında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

Gürün, Fethiye Limanı ve Fethiye için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.