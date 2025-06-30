Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4. Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali ile kentin kültürel mirasını dünyaya tanıttı. Festival renkli etkinlikler ve dünya mutfaklarıyla göz doldurdu.MUĞLA(İGFA) - 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Ticaret Borsası destekleriyle, Slow Food Muğla Topluluğu tarafından organize edildi. Festival; Tarihi Arasta, Kurşunlu Camii Meydanı, Yağcılar Hanı ve Zahire Pazarı gibi Muğla'nın kültürel dokusunu yansıtan alanlarda gerçekleştirildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN AŞÇILAR MUĞLA’DA BULUŞTU

Festival kapsamında, Slow Food International Aşçı Dayanışması Yunanistan grubundan Chrysanthi Tsekme ve Georgios Volanakis, Slow Food Türkiye Aşçı Dayanışması’ndan Sefa Birinci ve Ali Ronay, Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şef Onur Arslan ile Almanya’nın Sindelfingen kentinden Şef Yusuf Aslan Almanya’ya özgü tatlar sundu. Rodos’tan Stergakis Georgios Michail, Zervou Chrysafina ve Paraskeva Anastasia Michalia ise Rodos mutfağına ait geleneksel lezzetlerle katılımcıların damaklarına hitap etti.

FESTİVAL DOLU DOLU GEÇTİ

Kurşunlu Meydanı İnsan Hakları Parkı'nda kurulan ‘Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı’ ile başlayan 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali, Yağcılar İşhanı'ndaki ‘çuval kapma yarışması’ ile devam etti. Festivalde, vatandaşlara Muğla’nın geleneksel düğün yemekleri ikram edildi. Etkinlikler kapsamında yemek workshopları, çocuk tiyatrosu, keşkek partisi, damat evi, kız evi, kortej yürüyüşü ve dans gösterileri yapıldı. Festival, Ege konseriyle sona erdi.