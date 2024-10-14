Muğla Büyükşehir Belediyesi başlattığı ‘Muğla’nın Fidanları’ projesi ile büyükşehirler arasında bir ilki hayata geçirdi. Muğla’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için hazırlanan projenin ilk aşaması hayata geçirildi.MUĞLA (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında 7’den 70’e vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenimi gören öğrenciler için ‘Muğla’nın Fidanları’ projesini başlattı. Öğrencilerin geleceğine katkı sunmayı hedefleyen projeye başvurular devam ediyor.

‘Muğla’nın Fidanları’ projesi öğrencileri ve bağışçıları bir araya getiren uygulama ile hazırlanan web sayfası üzerinden talepler alınarak başladı.

Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, "https://mugla.bel.tr/elele" internet sitesinden başvurularını yapabiliyor. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda Bin TL veya 5 bin TL barınma desteği olarak veriliyor. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistem de öğrencilerin İBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

FİDANLAR NASIL BAŞVURUR?

Öğrencilerin https://mugla.bel.tr/elele linkine tıklayarak ‘Fidan ol’ butonuyla başlattıkları süreç, sistemde talep edilen bilgileri doldurup formu göndererek kaydı oluşturmasıyla devam ediyor. Sürecin sonunda fidanlar, şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlıyor.

BAĞIŞÇI OLMAK İÇİN NE YAPARIM?

Öğrenciler için yardım yapmak isteyen bağışçılar da sisteme kolayca kayıt olabiliyorlar. https://mugla.bel.tr/elele linkine tıklayarak açılan sayfada ‘Bağışçı ol’ butonuyla başlayan kayıt süreci sistemde talep edilen formların doldurulması ile sona eriyor. Bu sürecin ardından bağışçılar eşleştikleri öğrencilerin bilgileri için bekleyerek eşleşme tamamlandıktan sonra öğrencilere eğitim ya da barınma desteğinde bulunabiliyor.

Muğla’nın Fidanları projesine başvuru şartları ise şöyle:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Muğla ili sınırları içerisinde ikamet etmek.

-Muğla’da devlet üniversitesinin örgün eğitiminde lisans programında öğrenimini sürdürüyor olmak.

-Öğrenimini sürdüren öğrenciler için 100’lük sistemde 70’in üzerinde, 4’lük sistemde ise 2,70’in üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak.

-Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için yerleştiği bölümün puan türünde ilk 100.000’de olmak.

-Maddi bakımdan desteğe ihtiyacı olan ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşımak.