Muğla Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğini azaltmak için stratejik gürültü haritası ve eylem planı hazırlık çalışmalarına başladı. Ekipler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça başta olmak üzere çalışmalarını 13 ilçede sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucunda Muğla’da yaşam konforunun artırılması ve daha sağlıklı bir çevrenin oluşturulması hedefleniyor.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da,

Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda, kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışmalar başlatıldı. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula Akyaka ve 13 ilçede devam eden çalışmalarla Muğla’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amaçlanıyor.

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTASI ÇIKARTILIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültünün azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Stratejik gürültü haritası oluşturma çalışmaları, şehrin mevcut gürültü düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin kontrol altına alınması için kritik bir adım olarak görülüyor.

Bu çalışmalar sonucunda, Muğla’da yaşam konforunun artırılması ve daha sağlıklı bir çevrenin oluşturulması hedefleniyor.

HEDEF YAŞAM KONFORUNU ARTTIRMAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Çevre Mühendisi olarak görev yapan Çağlar Türkmen “Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye’den Bodrum’a 13 ilçemizde iş yeri sanayi tesisleri, eğlence yerleri, karayolları kaynaklı çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacı ile kentin gürültü haritalarını oluşturuyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza başladık” dedi. Çevre mühendisi Sevil Bodur “ Bu proje kapsamında elde edilecek veriler ilimizin stratejik gürültü eylem planlarına yön verecek ve gürültünün önlenmesine yardımcı olacak” dedi.