Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldıkları derecelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldıkları derecelerle isimlerinden sıkça söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney son yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarından da derecelerle döndü.

İrlanda'da düzenlenen 2023 Dünya Gençlik Şampiyonasında Dünya 2’ncisi olan Hazal Burun ve Polonya da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunlarında Bireyselde Avrupa 3’üncüsü olan Emircan HaneyMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret ettiler.

Antrenörleri Ejder Sözen’in de katıldığı ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Hazal ve Emircan’ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Hazal ve Emircan’ın Türkiye’ye örnek olacak başarılara imza attıklarını söyleyen Başkan Gürün, “Sizler koca bir aile oldunuz. Sizler aile sevgisi, güvenle dayanışmayla bu hale geldiniz. Bu durum sizin geleceğinizle ilgilide büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Gelecekte sizler öğretmen veya antrenör olarak da görev alacaksınız. O gün geldiğinde bugün ki tecrübeleriniz size çok önemli bir birikim olmuş olacak. Sizi ve yetişmenizde önemli katkı sunan antrenör Ejder hocamızı da tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Ziyarette şampiyona sürecindeki anılarını anlatan Hazal ve Emircan, Başkan Gürün’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.