Muğla Büyükşehir Belediyesi Lavanta Bahçesi Kurban Bayramının 2. gününde ziyarete açılıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 2019 yılındaKoku Vadisi projesi kapsamında hayata geçirdiği Lavanta Bahçesi Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Lavanta bahçesi her yıl büründüğü muhteşem mor rengi ile bu yıl da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de doğal bir stüdyo platformu haline gelen Lavanta Bahçesi; gelin, damat, nişanlı çiftler ve hamile anne adaylarının da her yıl uğrak yeri oluyor. Ayrıca kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tıbbi-aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürünlerin yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da mahallenin tanıtımına katkı sağlıyor.

ÜRETİCİLERE 212 BİN TIBBİ AROMATİK BİTKİ FİDANI ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla oluşturulan Koku Vadisi Projesi kapsamında kooperatiflerle imzalanan işbirliği protokolüne istinaden tıbbi aromatik bitki dikimleri de devam ediyor. Koku Vadisi Projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar kooperatifler aracılığıyla Menteşe’de kadın üreticilere 212 bin adet tıbbi aromatik bitki fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor.

Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.

