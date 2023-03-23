Muğla Büyükşehir Belediyesi “Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” projesi ile sosyal yardım alan her öğrenciye destek olmaya devam ediyor. Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan öğrencilerin hesaplarına 550 TL beslenme desteği yatırılıyor.MUĞLA (İGFA) - Sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda öğrencilere yönelik verdiği desteklere bir devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi “Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” Projesi ile sosyal yardım alan öğrencilere her ay 550 TL beslenme desteği sağlıyor.

Sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için başlatılan proje ile ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuklara ilk etapta beslenme çantaları dağıtıldı. Beslenme çantasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere her ay 550 TL destek sağlanarak çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmelerine katkı verilmeye başlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören ve yurt sorunu yaşayan öğrencilere barınma desteğinin yanı sıra üniversite öğrencilerine sıcak çorba desteği de veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ocak ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerinin sağlıklı gıdaya ulaşmalarına ve düzenli beslenmeleri için de 550 TL destek sağlıyor. Öğrencilere beslenme çantalarını ücretsiz olarak dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailenin beslenme çantasını düzenli hazırlayabilmesi amacıyla halk kartlarına her ay 550 TL ek yükleme yapıyor.