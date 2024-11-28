Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi engelliler, evde bakım, yatılı bakım konularında örnek hizmetlerin olduğu Hollanda’ya giderek önemli ziyaretler gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Sosyal hizmetler alanında birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek, engellilerin sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için bu alanlarda en iyi uygulamaların yaşandığı Hollanda’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hollanda ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’ni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Sosyal Hizmet Uzmanı Ertan Öztürk, Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi’ni de dernek başkanı Elif Şenol temsil etti.

Hollanda ziyaretleri Enschede Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Ceben ve Hollanda'da Turizm Şirketi Sahibi Sayın Şevki Kabadayı aracılığı ile Hollanda Otizm Akademi Direktörü ve AB Otizm UzmanıMarjonKuipers, Enschede Belediyesi Sosyal Hizmetler Direktörü Sayın InekeKleine ve Sosyal Sorunların Çözüm Merkezi DirektörüArjanneRoriye’i ziyaretlerle başladı. Enschede Belediyesi’nin engelli vatandaşların rehabilitasyonu, topluma kazandırılması ve çalışma hayatına katılması için kurduğu DCW (DienstencentrumWerk) tesisi yerinde incelendi.

Daha sonra Hollanda SaxionÜniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde International PublicRelations sorumlusu Doç. Dr. Jillis Kort ve Sosyal Hizmet Uzmanı Faruk OKLU'danüniversite kampüsünde verilen eğitimler ile ilgili bilgiler alındı. Hollanda ziyaretlerinin ikinci gününde de devlet ve belediye destekli JP Van Den Bent Organizasyonu ziyaret edilerek evde bakım ve yatılı bakım merkezlerinin işleyişi ve hizmetler konusu ele alındı. JP. Van den Bent kuruluşu tarafından zihinsel engellilerin istihdam edildiği tesis ziyaret edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Hollanda’da ziyaret ettikleri, incelemelerde bulundukları hizmetler ve tesisler sayesinde elde ettikleri bilgi ve tecrübe aktarımını Muğla’da uygulayacaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ünsal Paşalı uluslararası işbirlikleri ile vatandaşlarına en iyi hizmeti vereceklerini belirtti.