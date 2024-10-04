MUSKİ Genel Müdürlüğü Muğla’da vatandaşlara verilen suyu kurmuş olduğu SCADA sistemi ile izliyor. Böylelikle depoların doluluk oranları, oluşan arızalar, pompaların verimli çalışıp çalışmadığı gibi konular takip edilerek meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ediliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde kurmuş olduğu 900 istasyon ile kentin içme suyunu izliyor. Bu şekilde Muğla’ya verilen suyun tamamını kontrol altında tutuluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, içmesuyu altyapılarının verimli ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesi için teknolojiyi takip ederek kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Arızalar Anında tespit Ediliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü özellikle içme suyu depoları, kuyular ve terfi istasyonlarına kurularak buralardaki suyun izlenmesi ve pompaların performanslarının ölçülmesini sağlayan teknolojik bir sitem olan SCADA sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu sitem ile depoların doluluk oranları, içme suyu sağlayan kuyu ve terfi pompalarının sürekli olarak izlenmesine olanak sağlarken böylece meydana arızalar sistem üzerinden gözlemlenebiliyor ve arızaya müdahale süresi kısalıyor.

Ayrıca SCADA sisteminde içmesuyu yapılarına ait sistemsel veriler depolanırken, sistemsel analizler ve su ile ilgili kısa, orta ve uzun vade planlamaları yapılabiliyor.