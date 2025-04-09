Saadet Partisi Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Tümenci, özellikle kıyı kentlerinde ve turizm bölgelerinde artan nüfusa rağmen sağlık altyapısının aynı oranda gelişmediğine dikkat çekerek, “Mevsimsel yoğunlukları ve bölgesel ihtiyaçları gözeten güçlü bir sağlık planlamasına ihtiyaç var” dedi.MUĞLA( İGFA) - Cebrail Tümenci, açıklamasında sağlık hizmetine erişimde yaşanan eşitsizliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. “Sağlık hizmeti, bir gelir düzeyine, sigorta türüne ya da coğrafi konuma bağlı olmamalıdır. Vatandaş, nereye doğmuş olursa olsun aynı kalite ve kapsayıcılıkta sağlık hizmeti almalıdır. Bu devletin temel sorumluluklarından biridir.”

SAĞLIK SADECE TEDAVİYLE SINIRLI GÖRÜLMEMELİ

Tümenci, sağlığı yalnızca hastalık durumunda başvurulan bir süreç olarak değil, hayatın her alanında korunması gereken bir değer olarak değerlendirdi:

“Koruyucu sağlık hizmetleri, halk sağlığını güçlendiren ilk adımdır. Sağlık eğitimi, çevre temizliği, dengeli beslenme bilinci gibi konular, tedavi kadar önemlidir. Sağlık sistemi bu bilinçle şekillendirilmelidir.”

Muğla’nın özellikle yaz aylarında büyük bir nüfus artışı yaşadığını hatırlatan Tümenci, “Yerli ve yabancı turist akını, sağlık hizmetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ancak sağlık altyapısı bu artışı karşılamada yetersiz kalabiliyor. Geçici çözümler yerine, kalıcı ve planlı sağlık yatırımları yapılmalıdır” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SADECE KRİZ DÖNEMİNDE DEĞİL, HER ZAMAN DESTEKLENMELİ

Cebrail Tümenci, pandemi döneminde gösterilen farkındalığın kalıcı bir destek politikasına dönüşmesi gerektiğini ifade etti:

“Sağlık çalışanları sadece kriz zamanlarında hatırlanmamalı. Onların emeği, yılın her günü devam ediyor. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaş adaleti, personel eksikliğinin giderilmesi gibi yapısal adımlar geciktirilmeden atılmalıdır.”

SAADET PARTİSİ’NİN SAĞLIK ANLAYIŞI: HAK ODAKLI, İNSAN MERKEZLİ

Tümenci. “Saadet Partisi olarak, sağlığı lüks değil; kamu hizmeti olarak görüyoruz. Her bireyin doğuştan sahip olduğu bu hakkı, sistematik olarak koruyacak adil ve insan merkezli bir sağlık yapısını savunuyoruz. Dünya Sağlık Haftası vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, toplum olarak daha sağlıklı ve bilinçli bir gelecek diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.