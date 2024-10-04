Arap Muhallemiler Toplum Bilim Kültür Araştırma Derneği Hıdır Sağlam tarafından yazılan Birinci Bin Yıl Yukarı Mezopotamya Politik Askeri Özne Muhallemiler ve Bir Devrimcinin Kaza Kırım Raporu kitapları tarihe ışık tutuyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA)- Arap Muhallemiler Toplum Bilim Kültür Araştırma Derneği Hıdır Sağlam, Midyat bölgesinde yaşayan Muhallemilerin, ısrarla başka kimlikler tarafından, kendi saflarına çekme çabalarına karşı, kimliklerini koruma ve kökenlerini bilimsel dayanaklarla ifade etme çabalarını kitaba yansıttığını söyledi.

Midyat Turabdin bölgesinde yaşayan ve köklü bir tarihe dayanan geçmişlerini araştırdıklarını ifade eden Sağlam,” Kültürümüz, kimliğimiz gelişsin en doğal haliyle bizlerle yaşasın istiyoruz. Bu kültür, bu halk bu dil yaşatılsın istiyoruz. Çünkü bu halk Muhallemi halkı Anadolu ve Yukarı Mezopotamya’nın omurilik soğanıdır” dedi.

Bu iki kitap son 50 yılda yaşanan acıların ve acı verici serüvenin ürünü olduğunu anlatan Sağlam,” Yaşadığımız süreçte, bize dayatılan bilgilere karşın doğru bilgileri bulma arayışıdır. Bir Devrimcinin Kaza Kırım Raporu, Ülkede siyasi ve çalkantılı bir dönemin, yazarın gözünden anlatımıdır. 80 öncesi başlanarak kimi siyasi mutevalı, kimi gemizin sosyal şekillenişi dile getiren, kimi de de toplumsal be bireysel alandaki zorlamalarımızı ele aldığını maktadır. 40 yıldır yaşanan sosyal olaylar ve de bölge ile ilgili aklımda canlı kalan konuları anlattım. Siyasetçi değilim ama geçmişte yaşanan gelişmeleri anlatmaya çalıştım. Üstün statülü bir vasıflandırmadır. Etnik yok oluşa karşı bilgi ve kültürel aydınlatma çabasıyla bir direniştir” şeklinde açıklamalarda bulundu.