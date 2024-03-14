Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ziyaretleriyle büyük beğeni toplayan Çevik, Onikişubat için gerçekleştirmek istediği projelerle de takdir topluyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kurum, kuruluş, hane ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra saha çalışmalarında da büyük önem gösteren Başkan Adayı Muharrem Çevik, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Adayı Çevik çalışmalarına ilişkin yaptığı kısa bir bilgilendirmede şunları söyledi:" Yerel seçimler yaklaşıyor biz de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızın yanı sıra ziyaretlerimize de devam ediyoruz. Öyle ki geçtiğimiz günlerde bir takım ziyaretlerde bulunduk. Kahramanmaraş’ta Yusuflar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Uzun zamandır kentsel dönüşüm bekleyen Kahramanmaraş’ın bu en eski ve kadim mahallesi, gerekli çalışmaların bir an evvel başlatılmasını talep ediyorlar ben de projelerimi anlatarak halka bilgilendirmede bulundum. Hemen akabinde Kahramanmaraş Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu” temsilcileri ile bir araya geldik. Çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden sorunla ilgili bilgi aldık. Gelecek Partisi olarak ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı olarak mağdur depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip edeceğimin ve çözüm önerilerimle halkımızın sorunlarını tamamıyla bitireceğimin sözünü verdim. Bizleri destekleyen, yanımızda olan, evini yuvasını açan herkese teşekkür ediyorum"dedi.