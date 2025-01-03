Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik işlemleri için 2025 yılı için uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan 2025 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari ÜcretTarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 411 lira ile 9 bin 351 lira arasında değişecek.

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Yeni tarife 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

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