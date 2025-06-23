Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, TEİAŞ’ın toplu sözleşme kapsamında personele koruyucu giyim malzemesi sağlamaması üzerine açtığı davayı kazanarak hukuki bir zafer elde etti.ANKARA (İGFA) - Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) karşı açtığı koruyucu giyim malzemesi davasında önemli bir başarıya imza attı.

Ankara 25’inci İdare Mahkemesi’nin 17 Haziran 2025 tarihli ve 2025/946 sayılı kararıyla, TEİAŞ’ın 7’nci Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine uymayarak enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda çalışan personele koruyucu giyim malzemesi sağlanması başvurusunu zımnen reddetmesi hukuka aykırı bulundu ve işlem iptal edildi.

MAHKEME: TOPLU SÖZLEŞME BAĞLAYICI

Mahkeme, 3 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7’nci Dönem Toplu Sözleşme’nin, TEİAŞ’ı 1 Ocak 2024 itibarıyla koruyucu giyim malzemesi sağlama yükümlülüğü altına soktuğunu vurguladı. Toplu sözleşmenin iki yıllık süresinin bu yükümlülüğü erteleme hakkı vermediğine hükmeden mahkeme, gerekli komisyonların sözleşme yürürlüğe girmeden veya hemen sonrasında kurulması gerektiğini belirtti. Kararda, TEİAŞ’ın enerji hizmet kolundaki personele koruyucu giyim malzemesi temin etmesi için gerekli adımları atması gerektiği açıkça ifade edildi.

“MÜCADELEMİZ MAHKEME KARARIYLA TAÇLANDI”

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Başkanı Mümin Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplu sözleşmenin ‘Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu’ başlıklı maddesinde, fabrika, atölye, maden ocakları, sanayi tesisleri ve açık arazi şartlarında görev yapan personele koruyucu giyim malzemesinin ayni olarak verilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak TEİAŞ, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek üyelerimizin haklarını ihlal etti. Yargıya taşıdığımız bu mücadele, mahkemenin adil kararıyla zaferle sonuçlandı. Bu karar, toplu sözleşme hükümlerini uygulamayan kurumlara emsal olmalı” dedi.

Güler, sendikanın geçtiğimiz günlerde düzenlediği mitingde de kamu mühendisleri ve teknik personelin hakları için seslerini yükselttiklerini anımsatarak, “TEİAŞ’a karşı kazandığımız bu zafer, üyelerimizin mali ve sosyal haklarını koruma kararlılığımızın kanıtıdır. TEİAŞ ve ilgili kurumların mahkeme kararına uyarak en kısa sürede koruyucu giyim malzemesi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyoruz” diye konuştu.