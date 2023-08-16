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Muhtar Özden paylaşımında, "Günlerdir mahallemizde elektirik kesintilerinin sıklığından dolayı vatandaşların elektronik eşyaları zarar gördü. Akedaş’ın verdiği cevap; muhtarınız dilekçe versin trafoyu değişelim. Muhtarın verdiği dilekçeye; “Maliyet yüksek değişme şansımız yok” demedinizmi? Artık kurumlar kendi suçlarını muhtara atmayı, vatandaşla muhtarı karşı karşıya getirmeyi bırakmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde bulunan Fatih Mahallesi Muhtarı Tuba Özden sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kahramanmaraş'ın elektrik dağıtım şirketi olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'ye sert tepki gösterdi. Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Akedaş'ın vatandaş ile muhtarı karşı karşıya getirdiğini savunan Muhtar Tuba Özden, paylaşımında sert tepki gösterdi.

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