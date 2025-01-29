Aydın Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, ilçenin büyük pazarı olan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.AYDIN (İGFA) - Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Özel Pazar ziyaretinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozdoğan İlçe Teşkilatını da ziyaret etti.

Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Hasan Karayer, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ilçedeki çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı.

Muhtarlar, Başkan Özel’e mahallelerde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, belediyenin hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyetlerini dile getirdi. Mahallelerin uzun süredir beklediği sorunların çözüme kavuştuğunu belirten muhtarlar, Başkan Özel’in çalışmalarının halk nezdinde takdir topladığını ifade etti.

Başkan Özel ise ilçeye hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu belirterek “Bozdoğan’ımızı daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Muhtarlarımız, her bir vatandaşımızın sesi ve temsilcisidir. Onların taleplerini dikkate alarak, sorunları en kısa sürede çözmeye özen gösteriyoruz. Şu ana kadar mahallelerimizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladık ve bundan sonra da her mahallemize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz. Hep birlikte dayanışma içinde ilçemizi kalkındıracağız” dedi.