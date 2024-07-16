Düzce Belediyesi ekonomik tedbirler kapsamında yerinde bir karar aldı. Mahalle muhtarlıklarının internet, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini muhtarların kendi üzerine almalarını isteyen belediye, bu faturaları artık ödemeyeceğini açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Maliyetlerin çok yüksek olması ülke genelinde tedbir alınmayı mecburi kıldı. Durum böyle olunca Düzce Belediyesi de tasarruf tedbirleri kapsamında yerinde bir karara imza attı.

Düzce Belediyesi'nce muhtarlıklara gönderilen yazıda, tasarruf tedbirleri kapsamında muhtarlıkların elektrik, doğalgaz ve internet hizmetlerini belediyemiz tarafından yapılamayacağı belirtildi. Muhtarlardan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sekretaryasına uğrayarak evrakları elden teslim almalarını isteyen belediye, *Sepaş Aş’ ye giderek elektrik aboneliği doğrudan alınabiliyor. İnternet abonelikleri belediyemiz tarafından sonlandırılarak dileyen muhtarımız kendi adına alabilir. Dergaz için de Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden evrak alınarak yeni abonelik oluşturulabilinir" denildi.

Belediye konuyla ilgili tüm muhtarlardan 31 Temmuz a kadar ilgili tebliğleri alarak işlemlerini yapmasını istedi.

Öte yandan merkezde ikamet eden vatandaşlar da mahalle muhtarlıklarının kapatılmasını ya da 7-8 mahallenin birleşerek tek muhtarlık olması önerisini dile getirdiler.