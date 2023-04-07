Yapımcılığını Çekirdek Yapım Alper Aksoy’un üstlendiği uygulayıcı yapımcılığını ise Kutsal Damacana filminden tanıdığımız Atıf Erdoğan’nın yaptığı “Grabuna” filminin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Farklı senaryosu ile oldukça ilgi çekeceğe benzeyen filmin senaryosu Ergin Kılıkçıer’e ait iken filmin yönetmen koltuğunda ise Tolga Savu oturuyor.

Film; 1960 yıllarında Ankara’dan Edirne Keşan’ın Grabuna kasabasına, yaşadığı büyük hayal kırıklıkları sonucu tayinini isteyen arkeolog Önder’in geldiği müzeyi envantere geçirmek için çalışmalara başladığı sırada prensesleri andıran bir güzelliği olan İpek’le karşılaşmasını ve onunla yaşadığı büyük aşkı konu alıyor. Grabuna kasabasının tarihi atmosferinde çekilecek olan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor.

Başrollerini Öykü Gürman ve Hakan Akgün’ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin bulunuyor.

17 YILIK DOSTUNU KAYBETMİŞ

Projelerinde son zamanlarda hep dönem dizi ve filmlerinde rol alan Grabuna’nın başrol kadın oyuncusu Öykü Gürman soruları cevapladı.

Filmin okuma provasında da role girebilmek için renkli bir dönem kıyafeti tercih eden Gürman, Grabuna filmi için, tarihi dokusu korunmuş doğal bir platoya benzeyen eski adı Grabuna olan Çamlıca köyünde yapılacak çekimler için oldukça heyecanlandığını, bu kadar farklı bir senaryoya sahip filmde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu film hakkındaki soruların dışında özel hayatı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deprem öncesi 17 yıllık patili dostu Tanya’yı kaybettiğini gözleri dolarak anlatan Gürman; “Son gününe kadar ona çok iyi baktık. Yokluğu çok büyük bir boşluk. Onu hep güzel hatırlamaya çalışıyoruz. Son anına kadar bize yol arkadaşlığı yaptı. Üzerine çok fazla konuşamıyorum çünkü hemen ardından büyük bir deprem yaşadık. Kendi acım için üzülmeye utandım” dedi.

HAZİRAN AYINDA YAPILACAK OLAN DÜĞÜNÜ ERTELENDİ

Paris’te aldığı evlilik teklifini de anlatan Öykü Gürman, "Paris’de bir Karadeniz gecesi konserine gitmiştim. Bir yardım konseriydi. Orman yangınları için organize edilen bir geceydi. Ben daha önce de gitmiştim Paris’e o yüzden nişanlım Fatih’e ve menajerime Paris’i gezdirmek istedim. Bir anda bir yüzük çıktı hiç beklemiyordum çok şaşırdım” dedi. Yaşadıkları yoğunluktan dolayı düğünlerini Ekim ayına doğru yapmayı planladıklarını açıklayan Gürman; “ biz altı yıldır mutlu bir birliktelik yaşıyoruz. Ben konserlerimden ve Grabuna’nın çekimlerinden dolayı ertelemek istedim. Fatih’in de işleri oldukça yoğun olduğu için karşılıklı böyle bir karar verdik. Ama en kısa zamanda bu duyguyu yaşamak istiyoruz” dedi. Çocuk konusuna ise “ben enerjisi çok yüksek bir insanım o yüzden çocuk sahibi olmayı çok isterim. Hayatımda da iyi bir baba olacağını düşündüğüm bir insan var. Bakabilecek gücümüz olduğu sürece çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Cinsiyeti bizim için hiç önemli değil sağlıklı olması yeterli” diye konuştu.