Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan Aliağa Sanat Günleri, Türk Müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve komedyen Şafak Sezer’in sahne aldıkları muhteşem konserle başladı. Aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçılar, Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Sanat Günleri ‘Yaz Konserleri’ kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda organize edilen etkinlikte 25 bin müzikseverin alanı tıklım tıklım doldurduğu gecede dev isimler keyifli bir konsere imza attı.

Gecenin açılışını yapan Şafak Sezer, konserin ilk dakikalarında esprileriyle eğlencenin doruklara çıkacağının sinyalini verdi.

Dinleyicileri kahkahaya boğan ünlü komedyenin Gülben Ergen’i sahneye davet etmesiyle müzik keyfi başladı.

Ergen, en sevilen hitleriyle Aliağalılara tam anlamıyla eşsiz bir gece yaşattı. İlerleyen dakikalarda müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses’in sahne almasıyla coşku ikiye katlandı. Dünden bugüne unutulmayan klasikleriyle mest eden imparator, tüm hayranlarının kalbine dokundu. Komedyen Şafak Sezer’in de enerjisiyle konsere renk kattığı gecede muhteşem üçlü sevenlerini doyasıya eğlendirdi.

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı bu özel etkinlikte imparator İbrahim Tatlıses ile ünlü sanatçı Gülben Ergen’in dansı geceye damgasını vurdu.

Yıllar önce birlikte çektikleri klibi hatırlatan ikili ‘Haydi Söyle’ parçasını seslendirerek dans etti. Dans performanslarıyla müzikseverleri geçmişe götüren iki dev ismin bu özel anları renkli dakikalara sahne oldu.

Eşsiz performanslarıyla sahnede devleşerek hayranlarına eşsiz bir gece yaşatan ünlü sanatçılar, 3 saat boyunca sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.