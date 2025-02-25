Trafik kazası geçiren sanatçı Müjde Ar'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Müjde Ar’ın sağlık durumuyla ilgili hasten başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun açıklama yaptı.

Sanatçı Müjde Ar'ın 24 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği trafik kazası dolayısıyla sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Uzun, "Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.