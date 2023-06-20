Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki havuzlarının tamamı bugün hizmete giriyor. Çocuklara müjdeli haberi veren Başkan Beyazgül, serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen herkesi havuzlara davet etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken ve gençlerin havuzlarda serinlemek için sabırsızlandığının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül müjdeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Gençlere seslenen Başkan Beyazgül, “Gençler havalar ısındı, serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek en doğal hakkınız. Bugün itibariyle tüm havuzlarımız hizmetinizde. Can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, cankurtaranlar ve eğitmenlerimiz eşliğinde sizi de yüzme havuzlarımıza bekliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan açık ve kapalı havuzlarda uzman eğitmenler tarafından bir yandan yüzme eğitimleri verilirken diğer yandan cankurtaranlar eşliğinde gençlere ve çocuklara güvenli bir ortamda yüzme imkânı sunuluyor.

Hijyen kurallarının oldukça sıkı tutulduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açık ve kapalı yüzme havuzlarına gidecek vatandaşların sağlığı ve güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugün açılacak olan havuzlara giden vatandaşlar Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında bir yandan serinlerken diğer yandan keyifli vakit geçirebilecekler.