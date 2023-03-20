Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atanacak öğretmenler öncelikle afet bölgelerinde görevlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1637805338966515713

Açıklama sonrasında Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, 45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkemize, milletimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bakan Özer, Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.