Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aslan konuk olduASLI YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aslan konuk oldu.

İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aslan soruları yanıtladı.

MÜMTAZ ASLAN KİMDİR?

Programa kendini tanıtarak başlayan İYİ Parti Orhaneli Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aslan, “8 Ağustos 1965 Orhaneli doğumluyum. 1977 de ilkokula başladım. Daha sonra ise okuma fırsatım olmadı ortaokulu ve liseyi dışarıdan okudum. 1979 yılında Bursa’ya geldim. Bursa’da 14 yıl lokantacılık mesleğini edindim. Daha sonra 1993 yılında Orhaneli’ye dönerek küçük bir lokanta açtım ve yaklaşık 32 yıldır orada yemek işiyle uğraşan Orhanelili bir hemşehrinizim. Bu 32 yıllık sürecin 14 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı yaptım. Sonrasında iki dönem Bursa BESOB yöneticiliği yaptım. 4 yıl önce İYİ Parti yeniden kurulduğunda ise siyasete döndüm ve ilçe başkanlığı görevine başladım. Şimdi ise memleketime hizmet etmek için belediye başkanlığına aday oldum. Genel Başkanımızın Türkiye’de ilk aday gösterdiği kişi benim, inşallah ilk kazanan da ben olurum” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN KAPISINI TEK TEK GEZDİK”

Orhaneli’de her haneyi tek tek gezdiğini belirten Mümtaz Aslan, “7600 hanemiz, 19 bin 500 nüfusumuz, 16 bin 224 seçmenimiz var. Biz de 7600 hanenin tamamını gezelim diyerek serüvene başladık. Bu kış aylarında eşim ve arkadaşlarımla tüm hemşehrilerimizin kapısını tek tek gezdik. Her kapıya giderek kendimizi anlattık. Biz sizinle yaşıyoruz, sizinle beraber dertlenmek istiyoruz dedik. Kendimizi anlattığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLERİMİZİ KAYBETTİK” DEDİ

Orhaneli’de eksiklerin yanı sıra geçmişte olan değerlerin bile yok olduğuna değinen Aslan, “80’li yıllarda olanların yok olduğunu görüyorum. Benim çocukluğumda açık ve kapalı sinemalar vardı. Şu anda Orhaneli’de bunlar eksik. Çok güzel bir hamam kültürü vardı, şu anda hamamımız yok. Yani biz tarihte var olanları bile kaybettik. Nüfus kaybı olarak soruyorsanız, 2002 yılında 31 bin nüfusu olan bir ilçenin bugün maalesef 18 bin nüfus var. 19 bin 500 nüfusun bir kısmı yerel seçimlerden dolayı taşınan nüfus. Aslında orada oturmuyorlar. 77’li yıllarda 49-50 bin olan nüfusumuz göç etmiş. Sürekli göç veren bir ilçeyiz çünkü birçok değerimizi kaybettik. Bundan dolayı Orhaneli yok olmaya hızla koşuyor. Biz orada yaşayan insanlar olarak ‘Öyle bir görev üstlenelim ki, bu nüfusu çiftçiliğe kazandıralım, çiftçilere destek verelim ve halkımızın burada yaşayanlarını tekrar Orhaneli’ye geri getirerek istihdam sağlayabilecek projelerle destekleyelim’ dedik. Eksikleri tamamlamak için aday olduk. Çok kan kaybeden ilçemizi tekrar canlandırmak istiyorum.

"BAZI MAHALLELERDE DOĞAL GAZ YOK"

Orhaneli’de hala devam eden doğal gaz problemlerinden de bahseden Aslan, “Biliyorsunuz doğal gaz yeni geldi. Şu anda doğal gazla ilgili bir sıkıntımız yok ama hala bazı noktalara ulaşmadı. 2 bin civarında nüfusu olan mahallelerimizde doğal gaz yok. Bursa’da emekli olmuş ancak doğal gaz olmadığı için memleketine dönmeyenler var. Doğal gazı tüm mahallelerimize ulaştırmak ve tersine göçü başlatarak nüfusu artırmak istiyoruz” sözlerini söyledi.

“ORHANELİ HALKI GÜLEN YÜZ İSTİYOR”

Başkan Adayı Mümtaz Aslan, öncelikli olarak Orhaneli halkının tekilleştirilmemiş bir zihniyet istediğine değinerek “Orhaneli halkı baskıdan kurtulmak istiyor. Gülen yüz istiyor. İnsanlar acı ve tatlı günlerinde yanında olan birini istiyor. Ben onların istedikleri biri olduğuna inanıyorum. Halkımla beraber yaşadığım için tüm mahallelerdeki sorunları biliyorum, vatandaşın durumunu biliyorum, eksikleri en iyi bilen benim diyorum çünkü Orhaneli’de yaşıyorum” dedi.

“ORHANELİ’NİN TÜM SORUNLARINI BİLEN BAŞKAN BENİM”

Seçim sürecinde herkese başarı dileklerini de ileten Mümtaz Aslan, “6 tane adayımız var, herkese başarılar diliyorum ama seçimin sonunda ben kazanmak istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Adaylar arasında Orhaneli’de yaşayan tek kişi olarak Orhaneli’nin tüm sorunlarını bilen başkan benim. İnşallah hemşehrilerim de bana teveccüh ederse onların istediği başkan olacağım” ifadelerini kullandı.