Bursa’da 2. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camii ve Külliyesi, bu yıl 600. yılını kutlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve 1424 yılında Sultan 2. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camii, bu yıl 600. yılını kutlayacak.

Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı tarafından uzun yıllardır farklı etkinlikler ve programlar ile turizm potansiyeli artırılan Muradiye Camii’nin, 600. yılında çeşitli programlar ve etkinlikler ile Bursa, Türkiye ve dünyaya daha iyi tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Muradiye Camii ve Külliyesi, tarihi dokusu ve çevresindeki yeşil alan ile ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

İçinde Fatih Sultan Mehmet’in babası, 6. Osmanlı Padişahı 2. Murad’ın türbesinin de yer aldığı külliye Osmanlı padişahlarının Bursa’da inşa ettiği son külliye olma özelliğini de taşıyor.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun ile bazı hanedan üyeleri ve saray erkanının kabirleri de külliye içerisinde bulunuyor.

Sultan 2. Murad’ın kabri ise, Osmanlı padişahları arasında sandukası olmayan tek kabir olarak öne çıkıyor. Sultan 2. Murad’ın 1442 yılında tahtı 12 yaşındaki oğlu Sultan 2. Mehmed’e bırakarak dünya nimetlerinden uzaklaştığı ve Manisa’da inzivaya çekilerek kendisini ibadete adadığı biliniyor.

Ancak sonrasında Osmanlı’ya karşı düzenlenen haçlı seferinden önce Fatih’in yazdığı meşhur mektup üzerine Sultan 2. Murad’ın tahtı yeniden devraldığı ve vefatına kadar Osmanlı devletini idare ettiği kaynaklarda yer alıyor.

Tarihçiler, Sultan 2. Murad’ın vasiyeti üzerine şatafattan uzak, sade ve sandukasız bir türbe inşa edildiğini ve bunun, Sultan 2. Murad’ın tacı tahtı bırakarak kendisini ibadete adamak isteme iradesinin bir nişanesi olduğunu ifade ediyor.