Eskişehir’de 40 yaşındaki Murat Dal’ın öldürülmesine ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava hakkında savcı tarafından açıklanan mütalaada “Sanıkların, Murat Dal’ı birlikte öldürdükleri ve suçta kullanılan tabanca üzerinde birlikte hâkimiyet kurdukları anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak’taki Kemal Selçuk Ö.’ye ait evde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Murat Dal vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı silah ve bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Murat Dal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Deniz Ö. ile Kemal Selçuk Ö. gözaltına alındı. Şüpheli abla kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, hayatını kaybeden Murat Dal ile sanık Deniz Ö. arasında 2 yıldır birliktelik olduğunu ve bu süreçte zaman zaman ayrılıklar yaşadıklarını, son dönemde de maddi konular ve anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Bunların göz önüne alındığı mütalaada, sanık Deniz Ö. ile Kemal Selçuk Ö.’nün kendilerine ve ailelerine yönelik aldıkları tehditlerden dolayı kaynaklı hiddetin tesiri altında sanıkların Murat Dal’ı birlikte kasten öldürdükleri belirtildi.

“Sanıkların Murat Dal’ı birlikte öldürdükleri anlaşılmaktadır”

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaada, "Sanıkların silahın el değiştirmesine ilişkin çelişkili beyanlarda bulunmuş olmaları, olayda neden iki ayrı bıçak kullanıldığının sanıklarca makul biçimde izah edilememiş olması, maktulün elinden alınan örneklerde atış artığı barut izi bulunmamasına rağmen her iki sanığın da el örneklerinde atış artık izinin bulunması, fiziki durumları itibarıyla sanık Deniz’in Murat Dal ile girdiği tüm boğuşma ve fiziki mücadelelerden tek başına galip çıkmasının mümkün olmayışı göz önüne alındığında sanıkların Murat Dal’ı birlikte öldürdükleri ve suçta kullanılan tabanca üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haksız tahrik indirimi istendi

Cumhuriyet Savcısı tarafından sanıkların tehdit altında olmasından dolayı ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

“Kardeşimin bu olayda hiç bir suçu yoktur”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Deniz Ö. ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir anneyim, ablayım. Olayın yaşandığı eve hayatını kaybeden Murat Dal’ın kardeşime zarar vermemesi için gittim. Kardeşimin bu olayda hiç bir suçu yoktur.”