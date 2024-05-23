İstanbul doğumlu ve sahnelerin tanınmış isimlerinden biri olan Murat Kaynak , İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olup, eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde devam etti. Sahnelerinde Türkçe pop , İngilizce pop , Rock&Roll , Fransızca , Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça şarkılar seslendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yılların sahne birikimi ve aldığı eğitimler neticesinde müzik piyasasında kalıcı bir etki bırakmayı hedefleyerek ilk profesyonel teklisi olan 'Kayboluyorum'u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz -müziği Furkan Önen'e ait olan çalışma'nın, düzenlemesi Mert Keçeli ve Burak Anıtkan'a , Mix-Mastering'i de Batuhan Bigbat'a ait. Klip yönetmenliğini ise İmre Haydaroğlu üstlendi.

Murat Kaynak 'Kayboluyorum' tüm dijital platformlarda ve Ossi Müzik Plus youtube kanalında yayında.