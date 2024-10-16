Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektrik ve elektronik teknolojileri öğretmeni olan Murat Dutkan, 25 yıldır akülü engelli araçlarını ücretsiz tamir ediyor.ORDU (İGFA) - Fatsa'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik Elektronik Bölümü öğretmeni olarak görev yapan Murat Dutkan, akülü engelli araçlarını ücretsiz onarıyor.

Yardımseverliği ile tanınan öğretmene Ordu halkı "Yetiş Murat" adını verdi.

25 yıldır engelli vatandaşlara desteğini sürdüren Murat Öğretmen, bu durumdan mutluluk ve manevi haz duyduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alana habere göre, Ordu'da akülü aracı arızalanan engelli vatandaşların kendisini arayarak yardım talep ettiğini belirten Murat Öğretmen, bundan sonra da çabasını sürdüreceğini söyledi.