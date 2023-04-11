Antalya Muratpaşa Belediyesi, dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT’e Kaleiçi temasıyla katılıyor. 12-15 Nisan’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda Muratpaşa’nın tanıtım çalışmasının teması “Kaleiçi’nin Antik Bakışları” olacak.ANTALYA (İGFA) - Geçen yıl 110 ülkeden 33 bin 595 ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, 26’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bu yıl Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya 30’a yakın ülkeden 600’e yakın katılımcının yer alması beklenen fuara Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin tanıtılacağı stantla katılacak. Fuarda 50 metrekarelik stant alanına sahip Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ki fuar teması ise “Kaleiçi’nin Antik Bakışları” olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da fuarın açılışında yer alacak. Başkan Uysal, 2014’te Kaleiçi merkezli bir destinasyon tanıtımını sürdürdüklerin söyledi. Bu çalışmaların sonucunda Antalya’nın tarihi kent merkezinde 12 ay devam eden bir turizm hareketliliğinin sağlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu süreçte Kaleiçi’ni birçok ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına da taşıdık. EMITT’te bunlardan en önemlisi” dedi.