Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ünlü Yazar-Şair Murathan Mungan, Muğlalılarla bir araya geldi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Murathan Mungan söyleşisi 7 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Nagehan Uçan Eke tarafından yapıldı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Murathan Mungan "İlk oyunumu 8 yaşında yazdım. Daha doğrusu yazamadım. Dekoru tarif ederken Mardin bölgesinde Arapçada, 'dirsiye' dediğimiz küçük tabureler var, köy kahvehanelerinde falan görürsünüz. 8 yaşındaki Murathan olarak onu tarif etmek o kadar zor oldu ki. 'Ya ben galiba bu işi yapamayacağım, yazamayacağım' dedim. Ama o çektiğim ilk sıkıntı bana yıllar sonra eşyayı tanımlamakta, mekânı konumlamakta bir dikkat yetkinliği kazandırdı" dedi.

Yazılarının yayınlanmaya başladığı gençlik yılları hakkında konuşan Mungan, "Bana ilk daktilomu Müjde Ar verdi. 70’li yıllarda henüz bir tıfıl bir çocukken yazdığım şiirleri el yazsısıyla gönderirdim dergilere, gazetelere. Soyadımı kullanmıyordum sadece Murathan kullanıyordum. Yine marksist çizgide bir dergiye gönderdiğim yazıyı beğenmişler ve bana sormaya gerek bile duymadan yazımı Murat Hancı ismiyle yayınladılar. Ulusal bazda ilk yazılarım Ankara’da yayın yapan Yeni Ortam isimli bir gazetede yayımlandı" dedi.