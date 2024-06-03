Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 5 Haziran Çarşamba günü 2 perdeden oluşan ‘Ayrılık’ isimli oyunla seyircisiyle buluşacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin 2015’te kültür sanat faaliyetleri kapsamında devam ettirdiği drama ve uygulamalı tiyatro kursu, 2023’te Muratpaşa Belediyesi Tiyatro Topluluğu olarak faaliyet göstermeye başladı.

Tiyatro eğitimleri süresince 9 oyun sergileyen kursiyerler, topluluk adı altında oynadıkları 3 oyun olmak üzere toplamda 12 oyun sahneledi. Değirmenönü Kültür Merkezinde haftada 6 saat olmak üzere 4 aylık bir çalışma ile tamamlanan Ayrılık oyunu, 5 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda sahneleyecek. Topluluk kuruluşun ardından ise Dario Fo’nun Kadın Oyunları ve Turgut Özakman’ın Kanaviçe oyununu sahnelemişti.

Yönetmenliğini Erhan Kargın’ın üstlendiği 11 kişilik topluluğun yaşları 19-57 arasında değişiyor ve eczacıdan, öğrenciye, ev hanımından, konservatuar hocalarına farklı mesleklerden bir araya gelen amatör oyunculardan oluşuyor.