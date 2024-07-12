Muratpaşa Belediyespor’un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, İstanbul’da düzenlenen Milli Takım seçmesini başarıyla tamamladı. Sırcan, 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçildi.ANTALYA (İGFA) - 2008’de Manavgat Side’de doğan Sırcan, 5 yaşında cimnastikle tanıştı. 7 yaşında Türkiye Minikler Lig yarışmasında ilk madalyasını aldı. Sırcan, 2019’da Muratpaşa Belediyespor’a transfer oldu. 2021 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçerek Antalya’nın ilk Ritmik Cimnastik TOHM sporcusu oldu.

Sırbistan, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek, Dubai ve yurt içinde kulüp adına yarışan Sırcan dereceler elde etti. Bu yıl düzenlenen Antalya okullararası cimnastik yarışmasında şampiyon, Türkiye Şampiyonası’nda 4’üncü oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği 13 ülkeden 153 sporcunun katıldığı Ritmik Cimnastik Bosphorus Cup’ta takımıyla 1’incilik kupasını kaldırmanın heyecanını yaşadı.

Haziran’da İstanbul’da düzenlenen büyük grup milli takım seçmesini başarıyla tamamlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadros

una seçilen Sırcan, yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi. Sırcan, milli takıma girmenin mutluluğunu paylaşırken “Yakın zamanda İstanbul’a taşınıyorum. Çok gurur verici bir şey, çok mutluyum” dedi. Bu süreçte çok başarılı antrenörlerle çalıştığını aktaran Sırcan sözlerine şöyle devam etti:

“6 yıldır Muratpaşa Belediyespor Kulübündeyim. Antrenörlerimiz çok iyi, hepsi çok başarılı sporcular. Onların çok etkisi oldu. Hepsi destekliyordu ve çok iyi çalıştırıyorlardı. Onların katkısı çok büyük. Kendi çalışmam ve onların bana desteğiyle oldu hepsi.”