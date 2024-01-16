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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ve Destek Eğitim Merkezleri yarıyıl tatilinde de öğrencileri yalnız bırakmayacak.ANTALYA (İGFA) - Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan merkeziyle Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyesi, 19 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde de çalışmalarınI sürdürecek. Tatilin ilk haftasında, Destek Eğitim Merkezleri’nde LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan MURGEM öğrencileri için öğretmenler eşliğinde sınava yönelik soru çözümü etkinlikleri ve deneme sınavları düzenlenecek.

MURGEM’LE ÜNİVERSİTE HAYAL DEĞİL

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için attığı en büyük adımlardan biri olan MURGEM, 2015’te hizmete girdi. Açıldığı günden bu yana 5 bin 520 öğrenciyi üniversite sınavına hazırlayan MURGEM, yüzde 83.5’lik bir başarı oranı yakaladı. Merkezde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 453 öğrenciden 378’i tercih ettiği üniversiteye yerleşti.

Belediyenin destek eğitim merkezleri ise Memurevleri, Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde yer alıyor. İkinci sınıftan başlamak üzere ilk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz yararlandığı merkezlere bu eğitim yılında 676 öğrenci devam ediyor.

Son iki yılda destek eğitim merkezleriyle liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerin hepsi ‘nitelikli lise’ olarak belirlenen okullara yerleşme başarısı gösterdi.