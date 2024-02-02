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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nin 10 ayrı sokağını sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi.ANTALYA (İGFA) - Kentin çeperinde uzun yıllar yoksulluk ve suçla mücadele edilen bir bölge olarak hafızalarda yer alan Zeytinköy, resmi ismiyle Yeşildere Mahallesi, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarıyla kentin gündelik yaşamının bir parçası haline geldi.

Mahallede en önemli adımlardan biri Mart 2015’te atıldı. 15 bin 640 metrekare taşınmaz belediye encümenince ihale edildi. İhalede tanınan 4 ay ödeme süresi sayesinde mahalleli, doğup büyüdüğü evini alabildi. 2018 Ağustos’ta, 181 futbol sahası büyüklüğündeki 190 bin metrekare alana ilişkin imar çalışması tamamlandı. 2019 Şubat’ta ise Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahalleliye tapularını dağıttı.

Mahallenin yeni parklara, kamu alanlarına sahip olması için belediye, 129 gecekonduyu da kamulaştırdı, bu alanlarda 25 cadde ve sokak açıldı. Aynı dönemde 67 metruk yapı Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yıkıldı.

Muratpaşa Belediyesi, mahallede yoksul ve az gelirli insanların şehrin başka yerlerinde yaşamak zorunda bırakan kentsel dönüşüm projeleri karşısında farklı bir model geliştirdi. Bu yaklaşımla 2018 Ocak’ta Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi hizmete açıldı. Merkez, 2 bin 200 metrekare alana inşa edildi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi’ni kurdu. 2017 Ocak’ta başlayan projenin tamamlanmasının ardından bina Gebizli Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Yeşildere Mahallesi’nde belediye ekipleri son olarak 2807 ve 1173 sokaklar çevresinde yer alan 10 ayrı sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.