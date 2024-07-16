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Antalya’da, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan olayları anlatan fotoğraf sergisi, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı. ANTALYA (İGFA) - Ahmet Sönmez Muratpaşa Halk Kütüphanesi’nce hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışına Muratpaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Çelebi, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş katıldı. Sergide, darbe girişimi ve sonrasında Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan olaylarda çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

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