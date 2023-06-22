Antalya Muratpaşa Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda özel bir seans düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Birleşmiş Milletler tarafından 2014’te ilan edilen Dünya Yoga Günü dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı’nda özel bir yoga seansı düzenlendi.

Stüdyo Yoga Mola’yla düzenlenen etkinlikte, çimlerin üzerine matlar serildi ve yoga eğitmenleri eşliğinde seans gerçekleşti.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi’nin 3 Temmuz’da başlayacak yaz dönemi spor okullarında da fitness, su cimnatsiği, pilates-aerobik ve zumba kursları açılacak.

Hafta içi gerçekleşecek kurslardan pilates-aerobik 14 farklı noktada düzenlenecek. Su cimnastiği ise belediyenin Mavi Bayraklı plajı Erenkuş’ta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleşecek.